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Экс-генерала МВД Сугробова этапировали в колонию
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Экс-генерала МВД Сугробова этапировали в колонию 

pasmi.ru 59 минут назад
Бывший глава ГУЭБиПК МВД РФ Денис Сугробов этапирован в колонию на территории Рязанской области.
Этап карантина
Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, Денис Сугробов во время следствия и судов по его делу содержался в СИЗО «Лефортово». Однако на прошлой неделе он был этапирован к месту отбытия наказания. 4 апреля экс-главу ГУЭБиПК МВД РФ доставили в колонию для бывших сотрудников (БС) правоохранительных органов в Рязанской области, где он и будет находится в ближайшие годы. Пока содержать его будут на так называемом карантине.
Напомним, приговор Сугробову вынесли в апреле 2017 года, назначив ему 22 года колонии строгого режима и лишив звания генерал-лейтенанта. Вместе с ним к различным срокам лишения свободы были приговорены семеро его коллег. Их всех также лишили офицерских званий. Решением Мосгорсуда фигурантов дела признали виновными в провокации взяток, участии в преступном сообществе и превышении полномочий. В конце 2017 года Верховный суд сократил срок наказания Сугробову до 12 лет заключения.
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