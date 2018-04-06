В Кузбассе судят мошенника, переодевавшегося в «цыганку Риту»

По данным ведомства, очередной жертвой «цыганки Риты» стала 32-летняя жительница поселка Инской. По ее словам, она познакомилась с Маргаритой пару месяцев назад, та предложила погадать и снять порчу. Женщина доверилась ей, неоднократно впускала гадалку к себе домой и в качестве благодарности помогала ей деньгами и дарила вещи.

"В очередной раз Маргарита за обряды исцеления потребовала от хозяйки дома ноутбук. Получив отказ, цыганка начала угрожать потерпевшей, что если она не получит гаджет, то наведет смертельную порчу на ее сына. По словам потерпевшей, сразу после этих слов 4-летний ребенок начал сильно кашлять. Испугавшись за здоровье ребенка, женщина отдала цыганке ноутбук и после этого обратилась за помощью в полицию", — говорится в сообщении.

Уже через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали за совершение преступления подозреваемую. Ею оказался переодетый в женщину неоднократно судимый 27-летний мужчина.

В ходе следствия собрана необходимая доказательственная база. Фигурант дал признательные показания. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до 5 лет лишения свободы.