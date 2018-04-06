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В Кузбассе судят мошенника, переодевавшегося в «цыганку Риту»
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В Кузбассе судят мошенника, переодевавшегося в «цыганку Риту» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 6 апр — РИА Новости. Рецидивист, который переодевался в женщину и представлялся целительницей Маргаритой, предстанет перед судом в Кемеровской области за мошенничество, сообщил региональный главк МВД.
По данным ведомства, очередной жертвой «цыганки Риты» стала 32-летняя жительница поселка Инской. По ее словам, она познакомилась с Маргаритой пару месяцев назад, та предложила погадать и снять порчу. Женщина доверилась ей, неоднократно впускала гадалку к себе домой и в качестве благодарности помогала ей деньгами и дарила вещи.
"В очередной раз Маргарита за обряды исцеления потребовала от хозяйки дома ноутбук. Получив отказ, цыганка начала угрожать потерпевшей, что если она не получит гаджет, то наведет смертельную порчу на ее сына. По словам потерпевшей, сразу после этих слов 4-летний ребенок начал сильно кашлять. Испугавшись за здоровье ребенка, женщина отдала цыганке ноутбук и после этого обратилась за помощью в полицию", — говорится в сообщении.
Уже через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали за совершение преступления подозреваемую. Ею оказался переодетый в женщину неоднократно судимый 27-летний мужчина.
В ходе следствия собрана необходимая доказательственная база. Фигурант дал признательные показания. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают до 5 лет лишения свободы.
"Стоит отметить, что это не первое преступление переодевшегося в женщину злоумышленника. В декабре 2016 года в Ленинске-Кузнецком он под предлогом снятия порчи обманул продавца местного магазина, похитив выручку и продукты на крупную сумму. В конце апреля 2017 года суд признал мошенника виновным и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Новое преступление подозреваемый совершил, будучи на испытательном сроке", — добавили в ГУМВД.
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