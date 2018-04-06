Безработный красноярец открыл нарколабораторию и оружейный цех

Сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности задержали владельца подпольного цеха по производству огнестрельного оружия в Красноярске . Во время обыска у него нашли не только стволы и патроны, но и лабораторию по производству марихуаны, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Изъято более 30 единиц короткоствольного оружия, 600 патронов различного калибра, основные части и комплектующие элементы для производства огнестрельного оружия. Установлено, что значительная часть оружия и комплектующих поступили из Украины

В подпольной нарколаборатории оперативники нашли 110 кустов конопли и один килограмм марихуаны. Кроме того, задержанный оказался поклонником экстремистской литературы, в том числе книг Адольфа Гитлера.

На допросе мужчина признался в контрабанде и сбыте огнестрельного оружия. Еще он подтвердил, что производил наркотики и торговал ими.

По вновь выявленным адресам проводятся обыски, проверяются связи подозреваемого, следователи допрашивают свидетелей. Также проверяется причастность задержанного к националистическим группировкам

— Федеральная служба безопасности.

Против красноярца завели уголовные дела по статьям «Контрабанда огнестрельного оружия» и «Незаконное хранение, изготовление, переработка наркотических средств».