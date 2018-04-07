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На Алтае задержан мужчина, подозреваемый в кустарном производстве оружия
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На Алтае задержан мужчина, подозреваемый в кустарном производстве оружия 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Заготовки для изготовления огнестрельного оружия были обнаружены бийскими полицейскими на территории частного подворья в селе Лесное, сообщает Главное управление МВД России по Алтайскому краю.
Проверяя оперативную информацию о незаконном хранении оружия, полицейские совершили внезапный рейд на территорию частного подворья жителя села Лесное в Бийском районе.
В ходе осмотра, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты самодельные деревянные и металлические заготовки, напоминающие элементы огнестрельного оружия.
Изъятые предметы отправлены на экспертизу, процессуальное решение будет принято после получения выводов экспертов.
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