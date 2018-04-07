На Алтае задержан мужчина, подозреваемый в кустарном производстве оружия

Заготовки для изготовления огнестрельного оружия были обнаружены бийскими полицейскими на территории частного подворья в селе Лесное, сообщает Главное управление МВД России по Алтайскому краю

Проверяя оперативную информацию о незаконном хранении оружия, полицейские совершили внезапный рейд на территорию частного подворья жителя села Лесное в Бийском районе.

В ходе осмотра, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты самодельные деревянные и металлические заготовки, напоминающие элементы огнестрельного оружия.

Изъятые предметы отправлены на экспертизу, процессуальное решение будет принято после получения выводов экспертов.