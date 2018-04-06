Полицейскими МУ МВД России «Щелковское» задержан подозреваемый в краже из дома 

Сотрудниками полиции МУ МВД России «Щелковское» задержан ранее судимый 22-летний уроженец Средней Азии, подозреваемый в совершении кражи.
Установлено, что злоумышленник, отжав пластиковое окно, незаконно проник в частный дом, откуда похитил денежные средства, ювелирные украшения и ноутбук. Общая сумма ущерба составила более 260 тысяч рублей.
При проведении полицейскими оперативно-розыскных мероприятий правонарушитель был установлен и задержан по месту своего временного проживания в г.о. Мытищи. В ходе обыска у подозреваемого обнаружена и изъята часть похищенного имущества.
Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.