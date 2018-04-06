В Коми сотрудница «Почты России» подожгла деньги, чтобы скрыть кражу 4 млн рублей

Правоохранительные органы Республики Коми возбудили уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Усинска , на протяжении пяти лет похищавшей денежные средства организации, в которой она работала, — "Почты России" . По предварительным данным, ущерб от преступной деятельности женщины составил более 4 млн рублей, сообщает республиканская

Чтобы скрыть факт хищения перед предстоящей проверкой сотрудница почты подожгла деньги, а также отчетные документы, находящиеся в отделении почты, рассказали в надзорном ведомстве.

В ходе пожара никто не пострадал, решается вопрос о восстановлении обгоревших денежных купюр, отчитались в прокуратуре.

Как сообщили

"Комиинформу"

МВД по Коми, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Ранее эксперты называли причиной пожара неосторожное обращение с огнем. Пожар в отделении «Почты России» по улице Возейской в Усинске произошел утром 26 марта, сообщили

"КомиОнлайну"

в пресс-службе главного управления МЧС по Коми. В тушении огня принимали участие две единицы техники и 10 человек.

Пожар ликвидировали в течение часа. Огонь повредил стеллажи на площади 15 квадратных метров. По данным

Позже стало известно, что подозреваемая добровольно обратилась в полицию, написала явку с винной и дала признательные показания. В качестве мотива преступления женщина указала тяжелое материальное положение своей семьи.

Сотруднице «Почты России» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

В Управлении Федеральной почтовой связи Республики Коми сообщили, что факт правонарушения выявили сотрудники службы безопасности «Почты России» в ходе внутреннего расследования. Виновную сразу отстранили от занимаемой должности. Материалы внутренней проверки передали в правоохранительные органы.

Происшествие не отразилось на клиентах, все обязательства перед ними выполнены в полном объеме, отметили в ведомстве. Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, руководство филиала усиливает систему отбора и контроля за персоналом.