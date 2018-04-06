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В Коми сотрудница «Почты России» подожгла деньги, чтобы скрыть кражу 4 млн рублей
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В Коми сотрудница «Почты России» подожгла деньги, чтобы скрыть кражу 4 млн рублей 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Правоохранительные органы Республики Коми возбудили уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Усинска, на протяжении пяти лет похищавшей денежные средства организации, в которой она работала, — "Почты России". По предварительным данным, ущерб от преступной деятельности женщины составил более 4 млн рублей, сообщает республиканская
прокуратура
Чтобы скрыть факт хищения перед предстоящей проверкой сотрудница почты подожгла деньги, а также отчетные документы, находящиеся в отделении почты, рассказали в надзорном ведомстве.
В ходе пожара никто не пострадал, решается вопрос о восстановлении обгоревших денежных купюр, отчитались в прокуратуре.
Как сообщили
"Комиинформу"
в МВД по Коми, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ ("Присвоение или растрата").
Ранее эксперты называли причиной пожара неосторожное обращение с огнем. Пожар в отделении «Почты России» по улице Возейской в Усинске произошел утром 26 марта, сообщили
"КомиОнлайну"
в пресс-службе главного управления МЧС по Коми. В тушении огня принимали участие две единицы техники и 10 человек.
Пожар ликвидировали в течение часа. Огонь повредил стеллажи на площади 15 квадратных метров. По данным
"Комсомольской правды", сгорел один миллион рублей.
Позже стало известно, что подозреваемая добровольно обратилась в полицию, написала явку с винной и дала признательные показания. В качестве мотива преступления женщина указала тяжелое материальное положение своей семьи.
Сотруднице «Почты России» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.
В Управлении Федеральной почтовой связи Республики Коми сообщили, что факт правонарушения выявили сотрудники службы безопасности «Почты России» в ходе внутреннего расследования. Виновную сразу отстранили от занимаемой должности. Материалы внутренней проверки передали в правоохранительные органы.
Происшествие не отразилось на клиентах, все обязательства перед ними выполнены в полном объеме, отметили в ведомстве. Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, руководство филиала усиливает систему отбора и контроля за персоналом.
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