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Красноярские следователи раскрыли дело об убийстве 3-летней давности
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Красноярские следователи раскрыли дело об убийстве 3-летней давности 

АиФ Красноярск 57 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Следственный комитет Красноярского края раскрыл дело 3-летней давности об убийстве жителя села Партизанское.
Как сообщили в ведомстве, следователи допрашивали местную жительницу по уголовным делам, находящимся в производстве. Она рассказала, что один из жителей села уехал в Приморский край к родственникам и пропал. При этом заранее было известно, что у пропавшего мужчины нет в том крае близких.
Позже выяснилось, что 33-летняя подозреваемая в ходе конфликта убила 42-летнего мужчину, причинив ему смертельные ранения. Тело потерпевшего было обнаружено во дворе её дома. В настоящее время женщина арестована, расследование уголовного дела продолжается.
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