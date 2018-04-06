Красноярские следователи раскрыли дело об убийстве 3-летней давности

Как сообщили в ведомстве, следователи допрашивали местную жительницу по уголовным делам, находящимся в производстве. Она рассказала, что один из жителей села уехал в Приморский край к родственникам и пропал. При этом заранее было известно, что у пропавшего мужчины нет в том крае близких.

Позже выяснилось, что 33-летняя подозреваемая в ходе конфликта убила 42-летнего мужчину, причинив ему смертельные ранения. Тело потерпевшего было обнаружено во дворе её дома. В настоящее время женщина арестована, расследование уголовного дела продолжается.