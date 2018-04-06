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Полицейские Красноярского края изъяли из незаконного оборота около 300 граммов синтетики
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Полицейские Красноярского края изъяли из незаконного оборота около 300 граммов синтетики 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники органов внутренних дел Красноярского края из незаконного оборота изъяли около 300 гр синтетических наркотиков.
Накануне сотрудниками ОНК МУ МВД России «Красноярское» в ходе проведения оперативных мероприятий у ранее судимого мужчины обнаружено и изъято свыше 115 граммов синтетических наркотиков, расфасованных и приготовленных к сбыту бесконтактным способом.
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по краю также в Красноярске задержали двух 20-летних местных жительниц, занимавшиеся незаконным сбытом наркотиков через закладки. У одной из них в ходе личного досмотра изъят телефон с координатами мест закладок и 31 сверток с наркотиками общей массой более 28 граммов.
В Норильске оперативники ОНК задержали злоумышленника, у которого в ходе личного досмотра обнаружены и изъяты телефон с адресами мест закладок, а так же 99 свертков синтетикой. Общий вес изъятого наркотического средства составил 130 граммов.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.
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