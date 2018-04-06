Полицейские Красноярского края изъяли из незаконного оборота около 300 граммов синтетики 

Сотрудники органов внутренних дел Красноярского края из незаконного оборота изъяли около 300 гр синтетических наркотиков.
Накануне сотрудниками ОНК МУ МВД России «Красноярское» в ходе проведения оперативных мероприятий у ранее судимого мужчины обнаружено и изъято свыше 115 граммов синтетических наркотиков, расфасованных и приготовленных к сбыту бесконтактным способом.
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по краю также в Красноярске задержали двух 20-летних местных жительниц, занимавшиеся незаконным сбытом наркотиков через закладки. У одной из них в ходе личного досмотра изъят телефон с координатами мест закладок и 31 сверток с наркотиками общей массой более 28 граммов.
В Норильске оперативники ОНК задержали злоумышленника, у которого в ходе личного досмотра обнаружены и изъяты телефон с адресами мест закладок, а так же 99 свертков синтетикой. Общий вес изъятого наркотического средства составил 130 граммов.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.