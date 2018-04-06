В Ростовской области оперативники ликвидировали подпольный цех по производству поддельного алкоголя

Оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из ОМВД России по Зерноградскому району, представителями регионального УФСБ и при силовой поддержке бойцов ОМОН областного Управления Росгвардии задержали троих участников этнической группы (35, 44, 46 лет), подозреваемых в производстве и хранении фальсифицированного алкоголя. По собранными оперативниками сведениям, цехи по производству немаркированной продукции известных торговых марок располагались на территориях Зерноградского, Кагальницкого и Сальского районов.

Как выяснили полицейские, злоумышленники владели несколькими точками общественного питания. Алкогольную продукцию они реализовывали в своих заведениях, а также по всей территории Ростовской области.

Всего в ходе обысков изъяты: оборудование для производства алкоголя кустарным способом, 15 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции известных российских и зарубежных брендов с акцизными марками, имеющими признаки подделки, свыше двух тысяч литров спирта, более пяти тысячи пустых емкостей, оклеенных этикетками популярных российских и зарубежных производителей, федеральные специальные марки с признаками подделки, а также бухгалтерская документация. Общее количество спиртосодержащей продукции, обнаруженной оперативниками, составило около 10 тысяч литров.

В отношении троих членов группы следственным подразделением ОМВД России по Зерноградскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Злоумышленники задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.