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В Ростовской области ликвидировали крупное производство алкогольного суррогата
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В Ростовской области ликвидировали крупное производство алкогольного суррогата 

Ростовские Вести 1 час назад
Троих участников этнической группы — 35, 44, 46 лет — подозревают в производстве и хранении фальсифицированного алкоголя. По данным полиции цехи по производству алкогольного суррогата под видом известных брендов располагались на территориях Зерноградского, Кагальницкого и Сальского районов Ростовской области. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД подозреваемые были владельцами нескольких точек общепита. Алкоголь они продавали в своих же заведениях, а также на всей территории области. Всего было изъято: 15 тысяч бутылок готового алкоголя популярных российских и зарубежных наименований с поддельными акцизными марками, свыше двух тысяч литров спирта, более пяти тысяч пустых ёмкостей, оклеенных этикетками различных производителей. Общее количество изъятой спиртосодержащей продукции составило порядка 10 тысяч литров. В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование», что предусматривает наказание до восьми лет тюрьмы. В настоящее время все фигуранты задержаны.
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