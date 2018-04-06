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Экс-генерал Д. Сугробов этапирован в колонию в Рязанской области
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Экс-генерал Д. Сугробов этапирован в колонию в Рязанской области 

Агентство «Москва» 1 час назад
Бывший руководитель главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Денис Сугробов этапирован в колонию в Рязанской области для отбытия наказания. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» адвокат Эдуард Исецкий.
«На прошлой неделе Д. Сугробов был этапирован в колонию в Рязанской области», — сказал он.
По его словам, отбывать наказание Д. Сугробов будет в колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов.
Ранее Верховный суд РФ смягчил приговор Д. Сугробову. Срок заключения сократили с 22 до 12 лет колонии строгого режима. Остальным фигурантам дела сроки также сократили, за исключением Бориса Колесникова, который скончался еще на стадии следствия. Слушание проходило в закрытом режиме из-за содержащихся в материалах дела секретных документов.
Мосгорсуд 27 апреля 2017 г. приговорил Д. Сугробова к 22 годам колонии строго режима. Также суд лишил Д. Сугробова звания генерала-лейтенанта полиции и права занимать должности на государственной службе и в полиции РФ сроком на пять лет. Также, согласно приговору судьи Елены Гученковой, реальные сроки получили другие фигуранты дела.
По версии следствия, в 2011 г. Д. Сугробов, возглавлявший в тот момент ГУЭБиПК, создал преступное сообщество. В него вошли подчиненные, включая заместителя — Б. Колесникова. Д. Сугробов и его сообщники провоцировали дачу взяток, задерживали людей и, тем самым, улучшали показатели своей работы.
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