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Жительницу Сланцев будут судить за убийство сожителя
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Жительницу Сланцев будут судить за убийство сожителя 

Ivyborg.ru 1 час назад
Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению жительницы Сланцев, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, в ночь на 23 декабря 2017 года женщина находилась в квартире своего сожителя, расположенной на одной из улиц Сланцев Ленобласти. В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений женщина несколько раз ударила мужчину ножом в область груди и живота. От полученных телесных повреждений мужчина скончался при его последующей госпитализации в больницу.
По ходатайству следствия, судом в отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, дело направлено в суд
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