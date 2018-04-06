Жительницу Сланцев будут судить за убийство сожителя

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению жительницы Сланцев, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в ночь на 23 декабря 2017 года женщина находилась в квартире своего сожителя, расположенной на одной из улиц Сланцев Ленобласти . В ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений женщина несколько раз ударила мужчину ножом в область груди и живота. От полученных телесных повреждений мужчина скончался при его последующей госпитализации в больницу.

По ходатайству следствия, судом в отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, дело направлено в суд