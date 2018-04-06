Салехардская пенсионерка отдала мошенникам 3,5 миллиона за полмесяца: подробности

Женщина 1949 года рождения обратилась в полицию вчера. Огромную сумму на счета жуликов она перевела всего за две с небольшим недели. Потерпевшая рассталась не только с собственными деньгами, но и с кредитами, которые взяла в нескольких банках, сообщили «Красному Северу» в правоохранительных органах

— В середине марта женщине на сотовый позвонил гражданин, который представился адвокатом некоего юридического бюро. Мужчина рассказал: фирма, ранее оказывавшая горожанке платные медицинские услуги, на самом деле обманывала клиентов, и теперь потерпевшей от действий мошенников полагаются полтора миллиона рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД России по ЯНАО

Мошенник сообщил: чтобы получить деньги, сперва придется оплатить страховой взнос. Пенсионерка перевела на указанную незнакомцем карту более тридцати тысяч рублей. Но на следующий день тот позвонил снова с радостной новостью: якобы у большинства потерпевших не нашлось нужной суммы, так что фонд компенсаций перераспределили на оставшихся, и жительнице Салехарда причиталось уже шесть миллионов. Но за их получение нужно было доплатить еще…

Так, шаг за шагом, горожанка и перечислила телефонному собеседнику 3499500 рублей. Последний платеж она совершила 3 апреля, и только после того как злоумышленник пропал со связи, поняла, что ее обманули. Возможно, уже не впервые. По неподтвержденным данным в СМИ, те самые оказанные много лет назад «услуги», за которые женщине обещали возместить миллионы, включали коррекцию биополя и чистку кармы. Правоохранители эти сведения не прокомментировали.

Сотрудники следственного отдела салехардского ОМВД возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере (четвертая часть статьи 159 УК РФ). Расследование продолжается.