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Кузбасские полицейские разыскивают мошенников, которые под предлогом выплаты компенсации похитили у пенсионерки около 1 000 000 рублей
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Кузбасские полицейские разыскивают мошенников, которые под предлогом выплаты компенсации похитили у пенсионерки около 1 000 000 рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 38 минут назад
Фото: Красный Север
В отдел полиции «Левобережный» УМВД России по г. Новокузнецку обратилась 89-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что неизвестные обманным путем похитили у нее около 1 000 000 рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что накануне потерпевшей позвонил незнакомец. Он сообщил, что новокузнечанке полагается компенсация в размере 10 000 000 рублей, поскольку БАДы, которые она приобретала в 2011 году, якобы оказались некачественными. Собеседник заверил, что для получения денег горожанка должна оплатить специальный налог и услуги юридического сопровождения при оформлении необходимых документов. Пенсионерка поверила аферисту и перечислила деньги на указанный счет. После этого ей сообщили, что к ней вылетают инкассаторы, которые лично доставят крупную сумму. Однако спустя время новокузнечанке вновь позвонили. На этот раз собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что инкассаторы задержаны, так как она не оплатила необходимый налог — 300 000 рублей. Под различными предлогами мошенники в течение трех недель похитили у потерпевшей около 1 000 000 рублей. Причем, большую часть этих денег она заняла у знакомых и родственников. Не получив в условленное время обещанную компенсацию, потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию.
В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых и их задержание. Следователем отдела полиции «Левобережный» УМВД России по г. Новокузнецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В соответствии с санкциями данной статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы. Уже установлено, что похищенные деньги были обналичены на территории Москвы.
Полицейские призывают граждан быть бдительными. Следует помнить, что компенсации за якобы некачественные БАДы, медицинские препараты или лечение — это стандартные уловки аферистов для хищения денег. Стражи порядка также просят кузбассовцев провести беседы с пожилыми родственниками и знакомыми и рассказать им о данной схеме обмана.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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