В Армавире полицейские задержали 22-летнего наркокурьера

Краснодар . 6 апр. — Новая Кубань. В полицию поступило обращение, что 22-летний житель Лабинского района причастен к сбыту наркотических средств на территории Армавира . Во время оперативных мероприятий данные сведения подтвердились.

Во время досмотра автомобиля парня в салоне были обнаружены 10 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В телефоне юноши нашлись записи о тайных адресах закладок в городе. Правоохранители обследовали все тайники, содержимое извлеченных пакетов также было передано экспертам. Проведенное исследование установило, что изъятое является наркотическим средством — N–метилэфедроном, общей массой около 200 граммов.

В отношении 22-летнего парня возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как рассказал подозреваемый, «подработку» он нашел в Интернете. Молодой человек в настоящее время заключен под стражу.