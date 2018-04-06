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В Армавире полицейские задержали 22-летнего наркокурьера
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В Армавире полицейские задержали 22-летнего наркокурьера 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. В полицию поступило обращение, что 22-летний житель Лабинского района причастен к сбыту наркотических средств на территории Армавира. Во время оперативных мероприятий данные сведения подтвердились.
Во время досмотра автомобиля парня в салоне были обнаружены 10 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В телефоне юноши нашлись записи о тайных адресах закладок в городе. Правоохранители обследовали все тайники, содержимое извлеченных пакетов также было передано экспертам. Проведенное исследование установило, что изъятое является наркотическим средством — N–метилэфедроном, общей массой около 200 граммов.
В отношении 22-летнего парня возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Как рассказал подозреваемый, «подработку» он нашел в Интернете. Молодой человек в настоящее время заключен под стражу.
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