Два пистолета и ружье изъяли у жителя Войковского, стрелявшего из окна

Из квартиры жителя Войковского района, устроившего стрельбу из окна собственной квартиры, изъяли арсенал оружия и боеприпасов.

«В квартире на улице 3-я Радиаторская, из окна которого велся огонь из ружья, обнаружены ружье ИЖ-27, карабин CZ-455, два травматических пистолета марки ИЖ, а также более 350 патронов и гильз различных калибров, наручники, электрошокер, охотничий нож», — сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

В салоне автомобиля подозреваемого также обнаружен нож-мачете. Все предметы изъяли и направили на исследование. По факту случившегося проводится проверка.

Стрельбу мужчина открыл 1 апреля во время распития спиртного со знакомым — он достал охотничье ружье и несколько раз выстрелил из окна во двор. Против москвича возбудили уголовное дело о хулиганстве. (ео)