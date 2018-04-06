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Глава УФНС получила 9 лет за подаренные Land Cruiser и дачу
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Глава УФНС получила 9 лет за подаренные Land Cruiser и дачу 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
В Тамбовской области вынесен приговор главе управления налоговой службы, которая за счет предпринимателей-налогоплательщиков обзавелась личным автопарком, загородным домом и трудоустроила родню. Моршанский районный суд признал бывшего руководителя УФНС региона 55-летнюю Любовь Кругову виновной по ч.ч. 1, 2, 4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток, в том числе в крупном и особо крупном размерах, в виде денег и иного имущества, за общее покровительство и попустительство по службе).
Как следует из материалов дела, чиновница, занимая различные руководящие должности в региональном управлении ФНС, с 2006 по 2013 годы получила от местных предпринимателей в общей сложности более 19 млн руб. за непроведение налоговых проверок и снижение сумм налогов и штрафных санкций. Круговой отдали в качестве взяток 12 млн руб., земельный участок с домом и гаражом в Моршанском районе, два внедорожника Toyota Land Cruiser и УАЗ, а также предоставили ряд услуг имущественного характера — в частности, возводили дом в Сосновском районе и фиктивно трудоустроили родственницу.
Уголовное дело в отношении Круговой возбудили в январе 2015 года по заявлению гендиректора одной из тамбовских компаний, утверждавшего, что он лично за семь лет заплатил деньгами и имуществом 14 млн руб. Вскоре главу УФНС в уволили с должности приказом министра финансов РФ «в связи с утратой доверия». Обвинение экс-чиновнице предъявили в марте 2016 года, а судебный процесс начался в 2017 году. По утверждению СКР, обвиняемая и ее адвокат умышленно затягивали следствие, подавая многочисленные заявления и ходатайства, и следователь был вынужден через суд ограничить ознакомление с материалами уголовного дела. Кругова вину не признавала ни в ходе предварительного расследования, ни в суде. На ее банковские счета, недвижимое имущество и транспортные средства был наложен арест.
Суд приговорил Кругову к 9 годам колонии общего режима со штрафом 25 млн руб. в доход государства, с конфискацией имущества.
Кругова начинала карьеру в налоговых органах в 1982 году в должности ревизора-инспектора государственных доходов финансового отдела Моршанского райисполкома Тамбовской области. Затем работала на руководящих должностях в фискальной системе региона. В 2009 году возглавила Управление ФНС по Тамбовской области.
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