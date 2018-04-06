Ещё
Жительница Башкирии развела парня на 400 тысяч, притворившись тяжелобольной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительница Башкирии развела парня на 400 тысяч, притворившись тяжелобольной 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
33-летняя жительница Мечетлинского района притворилась тяжелобольной и похитила более 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, женщина создала в 2014 году вымышленный аккаунт «ВКонтакте» и познакомилась с парнем. У виртуальной пары завязались романтические отношения. Воспользовавшись этим, злоумышленница рассказала, что ей нужны деньги для оплаты лечения тяжелого заболевания. Молодой человек в течение полутора лет перечислял ей деньги. В итоге получилось более 400 тысяч рублей.
Из-за того что виртуальная возлюбленная под любым предлогом отказывалась от личных встреч, у парня возникли сомнения. Позже, злоумышленница вовсе перестала выходить с ним на связь.
Мужчина написал заявление в полицию.
Обвиняемая не признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд.
АиФ-Уфа: последние новости
28-летний житель Башкирии зарезал обидчика из соседнего села Экс-сотруднице полиции и адвокату из Уфы вынесли приговор за взяточничество На уфимца завели уголовное дело за экстремистские посты «ВКонтакте»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками568
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост76
Поплавская сорвала шоу на НТВ90
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным224
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ138
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение