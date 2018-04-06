Жительница Башкирии развела парня на 400 тысяч, притворившись тяжелобольной

33-летняя жительница Мечетлинского района притворилась тяжелобольной и похитила более 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, женщина создала в 2014 году вымышленный аккаунт «ВКонтакте» и познакомилась с парнем. У виртуальной пары завязались романтические отношения. Воспользовавшись этим, злоумышленница рассказала, что ей нужны деньги для оплаты лечения тяжелого заболевания. Молодой человек в течение полутора лет перечислял ей деньги. В итоге получилось более 400 тысяч рублей.

Из-за того что виртуальная возлюбленная под любым предлогом отказывалась от личных встреч, у парня возникли сомнения. Позже, злоумышленница вовсе перестала выходить с ним на связь.

Мужчина написал заявление в полицию.

Обвиняемая не признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд.