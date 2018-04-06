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Обманула, подвела: жительница Башкирии «обчистила» ухажёра на 400 тысяч рублей
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Обманула, подвела: жительница Башкирии «обчистила» ухажёра на 400 тысяч рублей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Прикинувшись тяжелобольной, 33-летняя жительница Мечетлинского района разжалобила поклонника на крупную сумму денег. Теперь ей грозит реальный срок за мошенничество.
По версии следствия, в 2014 году девушка создала фейковый аккаунт в соцсети «Вконтакте» и познакомилась с молодым человеком. Между ними завязался роман на расстоянии. В личной беседе она призналась новому знакомому, что тяжело больна и нуждается в большой сумме денег, чтобы оплатить лечение.
Не подозревая об обмане, молодой человек полтора года подряд перечислял ей на карту средства. Всего он пожертвовал возлюбленной более 400 тысяч рублей.
Когда девушка стала придумывать предлоги, чтобы не встречаться лично, у молодого человека возникли сомнения относительно подлинности аккаунта. После этого выходить на связь он перестал. Тогда мужчина написал заявление в полицию.
— Обвиняемая своей вины не признала. Уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере направлено в суд, — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
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