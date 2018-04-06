Против руководителя «Саентологической церкви Санкт‐Петербурга» возбудили уголовное дело 

В распоряжении Федеральной службы безопасности России попали сведения о легализации крупной суммы руководителем «Саентологической церкви Санкт‐Петербурга», сообщило ИА Nation News. Вместе с сообщниками он узаконил от 17 до 140 миллионов рублей.
Деньги были получены от нелегальной предпринимательской деятельности.
Против одного из глав «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» возбудили уголовное дело. Следователи выясняют пути, по которым им отмывались денежные средства. Ведется расследование.
Жительница Санкт-Петербурга Екатерина Заборских передала 130 миллионов рублей, собранных с людей якобы на долевое строительство, саентологам. Суд признал ее виновной и приговорил к 6,5 годам колонии.