Против руководителя «Саентологической церкви Санкт‐Петербурга» возбудили уголовное дело

В распоряжении Федеральной службы безопасности России попали сведения о легализации крупной суммы руководителем «Саентологической церкви Санкт‐Петербурга», сообщило ИА Nation News. Вместе с сообщниками он узаконил от 17 до 140 миллионов рублей.

Деньги были получены от нелегальной предпринимательской деятельности.

Против одного из глав «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» возбудили уголовное дело. Следователи выясняют пути, по которым им отмывались денежные средства. Ведется расследование.