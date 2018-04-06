Обвиняемому во взятке главе южноуральского села вменили ещё 17 преступлений

Напомним, в 2017 году Раиль Габитов стал фигурантом уголовного дела о махинациях с землёй. Следователи считают, что в 2013 году он, превышая должностные полномочия, выдал знакомому фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии прав пользования земельным участком площадью 750 кв. метров в посёлке Трубный. В результате ущерб местному бюджету составил более 140 тыс. рублей.

Кроме того, зимой 2018 года главу Алишевского сельского поселения обвинили в получении более 1 млн рублей за незаконное выделение местным жителям трёх земельных участков, которые затем были проданы третьим лицам. Преступление датировано 2008 годом.

«В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению ещё 17 преступных эпизодов, связанных с выдачей фиктивных справок о наличии прав пользования земельными участками, расположенными на территории Алишевского сельского поселения и последующим их отчуждением из муниципальной собственности», — уточняют следователи.

В настоящее время суд заключил Габитова под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.