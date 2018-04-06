В Республике Крым правоохранителями выявлен факт мошенничества

В ходе проверки было установлено, что в конце 2016 года был заключен муниципальный договор с одной из коммерческих организаций — подрядчиком, на выполнение работ по строительству котельной. Сумма контракта составила порядка 11 млн рублей.

При исполнении договора должностные лица фирмы-подрядчика посредством предоставления подложных документов указали в проектно-сметной документации и акте выполненных работ завышенную стоимость. В результате противоправных действий причинен ущерб на сумму более 4,7 млн рублей.

Кроме того, выяснилось, что в ходе участия в тендере на проведение строительных работ представитель подрядчика с целью обеспечения победы своей организации вступил в сговор с иными участниками аукциона и устранил возможных конкурентов, которые могли снизить цену на строительные работы.

В настоящее время следственным подразделением МВД по Республике Крым по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание на срок до 10 лет.

Проводятся мероприятия по установлению всех фактов противоправной деятельности должностных лиц.