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В Луховицах задержали мужчину, похитившего 2 тонны дизельного топлива
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В Луховицах задержали мужчину, похитившего 2 тонны дизельного топлива 

РИАМО 1 час назад
Полицейскими в городском округе Луховицы задержан 47-летний мужчина, подозреваемый в краже дизельного топлива из магистрального нефтепровода в деревне Строилово, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хищении горюче-смазочных материалов полицейскими установлен и задержан 47-летний уроженец Краснодарского края», — сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.
Мужчина произвел несанкционированную врезку в магистральный нефтепровод и похитил более 2 тонн дизельного топлива, добавила Петрова.
При проведении следственных мероприятий установлена причастность подозреваемого еще к двум фактам врезки в магистральный трубопровод. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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