В Луховицах задержали мужчину, похитившего 2 тонны дизельного топлива

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хищении горюче-смазочных материалов полицейскими установлен и задержан 47-летний уроженец Краснодарского края », — сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова

Мужчина произвел несанкционированную врезку в магистральный нефтепровод и похитил более 2 тонн дизельного топлива, добавила Петрова.

При проведении следственных мероприятий установлена причастность подозреваемого еще к двум фактам врезки в магистральный трубопровод. По данному факту возбуждено уголовное дело.