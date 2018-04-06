В Италии арестован влиятельный член калабрийской мафии

Итальянская полиция провела накануне ночью спецоперацию на юге страны, в ходе которой был задержан и арестован один из боссов влиятельной калабрийской мафии «Ндрангета» Джузеппе Пелле. Об этом передает агентство ANSA.

Джузеппе приходится сыном известному мафиози Антонио Пелле, который скончался девять лет лет назад и долго считался верховным лидером «Ндрангеты». Джузеппе Пелле находился в розыске с 2016 года. Тогда суд приговорил его к почти 2,5 годам тюрьмы за вымогательство и связи с мафией.

Джузеппе Пелле входил в клан Воттари-Пелле, который десятилетиями вел беспощадную борьбу с кланом Странджио-Нирта. Он стал печально известным на весь мир после массового убийства в немецком Дуйсбурге в 2009-м.

Тогда шесть человек убиты в результате перестрелки в центре города. Пять тел были найдены полицией в салонах двух автомобилей недалеко от железнодорожного вокзала, а шестая жертва преступления скончалась в карете скорой помощи. Все шестеро убитых имели огнестрельные ранения головы. Благодаря совместным действиям немецких и итальянских правоохранителей преступников удалось найти. В конце прошлого года суд Италии приговорил к пожизненному заключению восемь участников «бойни в Дуйсбурге».

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