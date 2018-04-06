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В Саяногорске полиция задержала двоих мужчин с «шоколадом»
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В Саяногорске полиция задержала двоих мужчин с «шоколадом» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел в Саяногорске накануне. Внимание полиции привлекли двое мужчин, которые вели себя подозрительно. В ходе проверки у обоих был обнаружен и изъят расфасованный порошок темного цвета. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Хакасия, проведенная экспертиза показала, что в пакете одного из них находилось 0,548 грамма «шоколада» — синтетического наркотического средства.
На данный момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Фото: pixabay.com.
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