В Новосибирской области разыскивается опасный преступник 

Межмуниципальным отделом МВД России «Искитимский» разыскивается Кондратов Николай Егорович, 1964 г.р., который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ. (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)
Особые приметы: нос с горбинкой (сломан), носит очки, может носить бороду. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, либо о совершенных им преступлениях, просят обратиться в Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» по телефонам: 8 (383-43) 2-97-87; 8 (383-43) 2-95-84; 232-43-44; 8-923-223-77-95, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО. Конфиденциальность гарантируется.