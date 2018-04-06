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В Новосибирской области разыскивается опасный преступник
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В Новосибирской области разыскивается опасный преступник 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Межмуниципальным отделом МВД России «Искитимский» разыскивается Кондратов Николай Егорович, 1964 г.р., который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ. (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)
Особые приметы: нос с горбинкой (сломан), носит очки, может носить бороду. Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, либо о совершенных им преступлениях, просят обратиться в Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» по телефонам: 8 (383-43) 2-97-87; 8 (383-43) 2-95-84; 232-43-44; 8-923-223-77-95, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО. Конфиденциальность гарантируется.
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