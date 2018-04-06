В Госдуму поступил законопроект о видеодопросах у следователей

Госдуму вечером 5 апреля поступил проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ , внесенный сенатором Андреем Кутеповым и получивший одобрение правительства РФ , правда, с рядом важных оговорок. Он наделяет следователей правом допроса свидетелей по уголовному делу посредством видео-конференц-связи — по той же модели, которая применяется в судах.

Инициатор законопроекта в пояснительной записке сетует, что невозможность оперативно допросить важного свидетеля, «который может находиться на большом удалении от органа предварительного следствия», зачастую выливается в череду «бесконечных продлений» сроков расследования, а заодно влечет большие расходы на выезд следователя в регион нахождения свидетеля и т.п. При этом для эффективного раскрытия преступления провести допрос обязан именно тот следователь, в производстве которого находится уголовное дело.

Предлагаемая документом норма — она содержится в дополняющей УПК статье 189.1 — позволяет следователю лично и достаточно быстро допросить свидетеля, не покидая территорию производства предварительного следствия и не дожидаясь визита свидетеля к нему. Сенатор Кутепов ссылается в связи с этим на тот факт, что «видеодопрос» свидетелей на протяжении довольно длительного времени с успехом применяется российскими судами.

Предложенная статья предусматривает обязанность следователя, находящегося непосредственно в месте нахождения свидетеля, составить протокол, ознакомить с ним свидетеля и предъявить его для подписания. И несмотря на необходимость потратить определенное время для пересылки протокола и его приобщения к материалам уголовного дела, «ведущий» следователь своевременно получает информацию, «позволяющую планировать дальнейшее производство следственных действий по делу».

Поправками предусматривается допрос по видео-конференц-связи только одного участника уголовного процесса — свидетеля. Обосновывая свою позицию, сенатор Кутепов подчеркивает, что явка иных лиц к следователю, например, потерпевшего, «является обязательной хотя бы один раз в период расследования уголовного дела для получения от него всех необходимых заявлений».

Между тем, кабмин в своем заключении на проект закона ратует за распространение нововведения также на потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и прочих участников дела. Ожидается, что соответствующие поправки будут внесены в ходе законопроекта рассмотрения Госдумой..