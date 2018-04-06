Зарезал случайного знакомого и поджёг его дом

Фото с ресурса ocbhc.com Муромским городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 35-летнего муромлянина Григория Гранина, признанного виновным в покушении на убийство случайного знакомого и уничтожение его имущества путем поджога.

Судом и следствием установлено, что в июне 2016 года Григорий Гранин возвращался из леса, где собирал грибы, и встретил на остановке незнакомого мужчину. Слово за слово, мужики решили выпить в гостях у нового знакомого Гранина. По пути они зашли в магазин, где приобрели вино и незамысловатую закуску.

После выпитого спиртного разгоряченные мужчины занялись традиционным русским досугом — они долго боролись на руках. Гранин проиграл и, как сообщит позже потерпевший, это послужило причиной конфликта. Хотя сам Гранин уверял следователей, что он обозлился на собутыльника за то, что тот не вернул ему сдачу после покупки вина.

Так или иначе, но дело перешло в драку. Гранин вооружился металлическим чайником и несколько раз ударил им хозяина дома по голове. Затем он схватил нож и ударил им своего случайного знакомого.

После этого грибник похитил личные вещи потерпевшего и решил скрыть следы кровавой драмы, устроив пожар. Гранин открыл конфорки газовой плиты и поджог занавеску.

К счастью, домой вовремя вернулся брат потерпевшего, который потушил огонь и вызвал скорую помощь. Раскрытию особо тяжкого преступления способствовали результаты судебно-биологической экспертизы следов крови, оставленных на джинсах Гранина.