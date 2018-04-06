Вологжанин, пристававший к школьнице, предстанет перед судом

10-летняя девочка стала жертвой извращенца. Житель Вологодского района непристойно прикасался к ребенку, при этом он проживал с ее матерью.

По версии следствия, инцидент произошел в дни январских праздников этого года. Девочка находится под опекой женщины, гражданский супруг которой и начал приставать к ребенку. В праздничные дни нетрезвый мужчина несколько раз домогался школьницы, непристойно касаясь ее.

Странное поведение заметила супруга. Решив проверить подозрения, она ушла из квартиры, оставив включенным телефон с диктофоном. Запись разговора подтвердила подозрения, с которыми вологжанка отправилась в полицию.

В отношении 53-летнего извращенца возбудили уголовное дело по статье «Совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Расследование завершено, материалы дела направлены в суд. Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 20 лет.