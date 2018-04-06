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В Самаре задержали подозреваемых в мошенничестве и хищении денег с банковских карт
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В Самаре задержали подозреваемых в мошенничестве и хищении денег с банковских карт 

ТРК Губерния 38 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Сотрудники полиции в Самаре задержали местных жителей — двоих мужчин и женщину. Их подозревают в мошенничестве. Трио действовало по отлаженной схеме: по абонентской базе рассылали СМС-сообщения от имени банка о блокировке дебетовых карт, указывая свой номер телефона. Если человек перезванивал, женщина рассказывала о способах разблокировки, при этом попутно узнавая секретные данные по картам. После чего через одну из соцсетей просила перевести деньги, таким образом похищая их. Ее напарник обналичивал средства в банкоматах, третий фигурант дела действовал в роли организатора. Ранее он был судим за имущественные преступления. По информации ГУ МВД России по Самарской области, криминальный сценарий принес самарцам около 150 тысяч рублей.
В ходе обыска по месту проживания подозреваемых на съемной квартире, расположенной в Железнодорожном районе, были изъяты сотовые телефоны, банковские карты и ноутбук. В настоящее время все трое заключены под стражу.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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