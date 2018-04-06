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Лопнуло терпение: воспитатель челябинского детсада ударила ножом пьяного мужа-дебошира
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Лопнуло терпение: воспитатель челябинского детсада ударила ножом пьяного мужа-дебошира 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
В Челябинске задержали воспитателя детского сада, которая ударила ножом в грудь пьяного мужа. Свидетелями домашнего скандала стали трое детей. Раненого в тяжёлом состоянии и изрядном опьянении доставили в больницу, 35-летнюю женщину задержали.
Драма в семье воспитательницы, живущей на северо-западе, произошла вечером в четверг, 5 апреля. По предварительным данным, муж в очередной раз напился и стал всячески оскорблять жену. Пока неизвестно, распускал ли он руки, но женщина схватила кухонный нож и ударила супруга.
Скорая забрала мужчину в больницу, где его прооперировали. Женщину отвезли в полицию, детей — в социально-реабилитационный центр.
— Женщина задержана, с ней сейчас работают сотрудники отдела полиции «Курчатовский». Решается вопрос об избрании меры пресечения, — сообщила руководитель пресс-службы городского управления МВД Светлана Калмыкова. — Уголовное дело возбуждено по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия).
Расследование поставила на контроль прокуратура Курчатовского района. Ожидается, что завтра, 7 апреля, воспитателю изберут меру пресечения. По этой категории уголовных дел следователь обычно ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу. Но учитывая обстоятельства случившегося и троих детей, полиция может ограничиться домашним арестом или подпиской о невыезде.
Если квалификация поступка женщины останется прежней, то ей может грозить вплоть до 10 лет колонии. Если удастся добиться мягкого наказания без реального лишения свободы, то в любом случае о работе педагога многодетной матери придётся забыть.
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