Чем промышляла в 90-х «мафия глухих»

«Мафия глухих»: чем она промышляла в 1990-е годы

После развала Советского Союза жизнь глухонемых резко ухудшилась. Комбинаты и предприятия, использовавшие труд глухих, оказались неконкурентоспособными и быстро закрылись. Соответственно, слабослышащие лишились и льгот, которыми они обладали в СССР. Чтобы как-то компенсировать эти потери, президент Борис Ельцин принял ряд указов, дающих привилегии организациям инвалидов, в том числе слабослышащих людей. Подобные организации получали предприятия, недвижимость, платили налоги по льготной ставке, а также освобождались от таможенных пошлин.

С одной стороны, идея крайне позитивная: включить инвалидов в ряды успешных бизнесменов за счет привилегий. С другой стороны, глухие не обладали ни первоначальным капиталом, ни каким-либо серьезным предпринимательским опытом, ни возможностями для обучения. В результате сложилась ожидаемая ситуация: у руля организаций с льготами встали криминальные авторитеты, которые использовали привилегии инвалидов в своих интересах и на полную катушку. Существует версия, что авторы закона отлично понимали, чем все закончится, и ориентировались как раз на то, чтобы передать такие мощные рычаги в руки нужных людей. Однако это все домыслы, и реальных доказательств этому нет.

«Глухой бизнес» в начале 1990-х

Преступные группировки в начале 1990-х гг. получили второе дыхание. Их бизнес разрастался на глазах. Одним из самых влиятельных лидеров банд глухих стал Леван (Лева) Джикия. Выходец из Тбилиси родился глухим, обладал вспыльчивым нравом и с детства занимался спортом. Поэтому вполне естественно, что, имея проблемы с общением, Лева предпочитал сначала бить, а затем уже пытался понять собеседника.

Первые шаги на криминальном пути Джикия сделал в конце 1980-х. Сначала он крышевал уличных торговцев и карманников, затем удачно встроился в схему распространения наркотиков из Афганистана . К развалу Советского Союза он успел стать влиятельной фигурой в преступном мире, причем не только на постсоветском пространстве, но и за рубежом. [С-BLOCK]

Джикия одним из первых придумал вывозить глухих за границу для заработков. Так советские (а позднее российские) попрошайки распространялись в странах-соседях. Причем зачастую глухие не знали, куда их везут: их собирали под видом бюджетной поездки для инвалидов. По приезду на место у них отбирали паспорта и заставляли заниматься попрошайничеством. Большую часть выручки они отдавали бригадирам, которые передавали деньги выше — руководителям банды. Еще одной зарубежной деятельностью была проституция. Глухонемые проститутки очень ценились по очевидным причинам — они умели хранить секреты.

Криминальная деятельность за границей неоднократно разоблачалась местной полицией, однако на скамье подсудимых оказывались лишь бригадиры, и то в крайнем случае. В то же время Джикия продолжал набирать авторитет в России . Он, как самый влиятельный представитель мира глухих, стал претендовать на контроль над Всероссийской организацией глухих (ВОГ), которая как раз получила от государства невиданные прерогативы. Однако несколько этнических группировок уже имели виды на ВОГ.

Мошенничество в ВОГ

Долгие годы пост председателя Центрального правления ВОГ занимал Валерий Кораблинов. Представители чеченской ОПГ успели встретиться с ним до Джикии. Благодаря этому через ВОГ пошла торговля топливом, сигаретами и алкоголем. Прибыль была колоссальной. По данным журналистки Натальи Метлиной, за короткий срок Кораблинов заработал порядка 2 млн долларов. Разумеется, от баснословных доходов самим инвалидам доставались копейки. Они так и не дождались столь необходимых им слуховых аппаратов.

Когда кураж от первых огромных денег прошел, руководители ВОГ начали осознавать, в какую кабалу они попали. Кораблинов и его коллеги оказались тесно связаны с этническим криминалом. При этом поток желающих получить навар посредством льгот для инвалидов не ослабевал: кроме Джикии Кораблину названивали представители других банд, обещая увеличить прибыль в разы. Глава ВОГ вежливо отказывался, понимая, что он фактически находится между молотом и наковальней: недовольство могли высказать как его действующие «партнеры», так и потенциальные, обиженные его отказом.

Ситуация обострилась в начале 1995 года. Тогда глава Московской городской организации ВОГ Игорь Абрамов получил от государства таможенную квоту на беспошлинный ввоз телеаппаратуры из-за границы. За пять месяцев московский офис ВОГ заработал больше полутора миллиона долларов. Впечатленные результатами работы организации представители различных ОПГ начали осаждать Абрамова звонками. Он максимально тактично уходил от положительного ответа, однако их напор становился все сильнее. В итоге Абрамов принял решение обратиться в полицию, но не успел. 7 сентября 1995 года его убили, когда он выходил из своего подъезда.

Убийство Абрамова показало, что сладкая жизнь для руководства ВОГ закончилась. Кораблинов стал предпринимать разные шаги, чтобы утихомирить всех желающих поживиться, но он слишком глубоко увяз в криминале. 1 ноября 1996 года при выезде с территории дачи автомобиль Кораблинова был расстрелян неизвестными (в машине, кроме него, находились его водитель и жена). Глава ВОГ умер по дороге в больницу, водитель — уже в больнице, через несколько месяцев комы, выжила только жена, отделавшаяся легкими ранениями.

Новым руководителем ВОГ стал Виктор Смальцер. Он хорошо усвоил урок и отвергал любые контакты с представителями криминалитета. Самым настойчивым желающим «посотрудничать» оказался Джикия. Неизвестно, чем бы закончилось партнерство с Джикией для Смальцера, однако судьба распорядилась иначе.

21 октября 1996 года Леву застрелили на выходе из клуба у метро Сокол. Он получил несколько пуль в грудь и живот. Охранники повезли его в больницу, однако глухой авторитет скончался по дороге. Это убийство, как и убийства руководителей ВОГ, так и осталось нераскрытым.

Сегодня ситуация для «глухой» мафии изменилась, но не сильно. Она развалилась на несколько группировок, единого центра нет. Ее члены продолжают оставаться лидерами в карманных кражах и попрошайничестве. Сейчас они ходят по торговым центрам и кафе, раздавая безделушки с надписью вроде «Я глухой. Купите, пожалуйста, эту вещь, так вы поможете мне выжить». Не подавайте таким людям — иначе ваши деньги окажутся в карманах преступных авторитетов. Если вы хотите помочь инвалидам, лучше обратитесь в крупные благотворительные организации.