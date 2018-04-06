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В Красноярском крае будут судить четверых подростков за жестокое убийство
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В Красноярском крае будут судить четверых подростков за жестокое убийство 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В суд направлено дело о жестоком убийстве 59-летнего жителя Игарке группой подростков, двое из которых — подруги-школьницы, сообщает следственный комитет.
Убийство произошло в мае прошлого года. Следствие установило, что два 19-летних молодых человека и две их подруги 14 и 16 лет пошли в общежитие к местному жителю, чтобы выяснить отношение — накануне мужчина оскорбил их нецензурной бранью.
Сначала они высказывали претензии, после чего перешли к избиению. В ход пошли ножи, табурет, вилки и духовой шкаф, многочисленные раны были нанесены по телу и голове, а в конце одна из девушек облила погибшего уксусной кислотой. От полученных травм он скончался на месте. Молодые люди попытались скрыть убийство, утопив его в Енисее, но их задержали сотрудники полиции.
Подростки вину признали частично, а также заявили ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных.
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