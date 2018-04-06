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На Урале осудили пенсионерку и ее сына за убийство почтальона
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На Урале осудили пенсионерку и ее сына за убийство почтальона 

РИА Новости 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Обвиняемые в убийстве женщины-почтальона пенсионерка и ее сын получили 32 года лишения свободы на двоих в Екатеринбурге, сообщает прокуратура Свердловской области.
Инцидент произошел 17 февраля 2017 года в Екатеринбурге, в квартире на Самоцветном бульваре. По версии следствия, 64-летняя хозяйка помещения Людмила Рыжкова и ее 30-летний сын Константин убили женщину-почтальона, разносившую пенсии, после чего присвоили два сотовых телефона и 240 тысяч рублей, которые были у погибшей при себе.
"Свердловский областной суд назначил Людмиле Рыжковой наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, ее 30-летнему сыну Константину Рыжкову — в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Приговор не вступил в законную силу", — уточняет ведомство.
По информации Свердловского областного суда, осужденные также обязаны выплатить 1 миллион 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда представителю погибшей и возместить расходы на погребение. «Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами», — отмечает суд.
Областное СУ СК РФ отмечает, что дело по факту случившегося возбуждалось по статьям «убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем» и «разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».
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