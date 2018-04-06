Участников «секс-тренинга» Рыбки и Лесли в Таиланде заподозрили в проституции

Начальник полиции Паттайи, полковник Апичай Кробчет заявил 6 апреля, что речь идет об обвинениях в организации проституции и преступном сговоре. Приводить подробности он отказался.

Следователь отдела уголовной полиции Паттайи, ведущий одно из новых дел, сообщил

РИА «Новости» , что «принял на этой неделе заявление о сексуальном домогательстве против одного из лиц, ранее арестованных во время нелегального „секс-тренинга“. Еще несколько человек из числа арестованных проходят в нем как соучастники.

»Мои товарищи в последние дни приняли еще несколько заявлений, по таким обвинениям, как сексуальное домогательство, попытка изнасилования, организация проституции", — сказал источник агентства, попросивший не указывать его имя.

Издание

The Thaiger

пишет, что Васюкевич обвиняют в вымогательстве денег за оказание сексуальных услуг. Только за это ей может грозить до шести лет лишения свободы. Однако официально обвинения еще не предъявлялись.

Ранее большинству участников «секс-тренинга» были предъявлены обвинения в нелегальной трудовой деятельности. Им грозил штраф и депортация из страны. Однако теперь обвиняемые могут отправиться за решетку на двадцать или даже на 30 лет, сообщает

Суд над Рыбкой, Лесли и еще шестью фигурантами назначен на 17 апреля. По словам адвоката, судебное заседание может состояться и раньше — 11 апреля — в связи с желанием обвиняемых признать свою вину по первоначальным обвинениям и отделаться легким наказанием, не предусматривающим реального лишения свободы.

Однако если будет заведено дело по новым обвинениям, постановление суда по делу о нелегальном бизнесе и работе не приведет к быстрой депортации обвиняемых, даже если приговор будет мягким, отмечает РИА «Новости».

Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), а также еще восемь россиян и белорусов, были задержаны в Паттайе 26 февраля. Они проводили «секс-тренинг» в одном из отелей курорта, не имея при этом разрешения на работу в Таиланде.

Незадолго до этого Рыбка стала известна в России благодаря

расследованию