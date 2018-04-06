Сотрудники полиции задержали похитителя детской коляски

фото pixabay.comСотрудники полиции задержали похитителя детской коляскиТайные хищения средств передвижения были совершены в марте 2018 года на территории Канавинского и Ленинского районов. В настоящее время злоумышленники установлены и задержаны сотрудниками полиции.

Первый факт произошел в Ленинского районе в середине марта 2018 года в многоквартирном доме на Бульваре Заречном. Установлено, что 20-летний житель областного центра похитил коляску из подъезда. Позднее в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого мужчину.

Аналогичное противоправное деяние произошло в период с 20 по 25 марта 2018 года на улице Чонгарской Канавинского района. Заявительница сообщила, что неустановленное лицо, находясь в подъезде жилого дома, тайно похитило детскую коляску. В начале апреля сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду задержали женщину, подозреваемую в краже. Задержанная нижегородка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления. В настоящее время она находится под стражей.

Расследования по уголовным делам, возбужденным по статье 158 УК РФ (кража) продолжается. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества.