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Сотрудники полиции задержали похитителя детской коляски
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Сотрудники полиции задержали похитителя детской коляски 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comСотрудники полиции задержали похитителя детской коляскиТайные хищения средств передвижения были совершены в марте 2018 года на территории Канавинского и Ленинского районов. В настоящее время злоумышленники установлены и задержаны сотрудниками полиции.
Первый факт произошел в Ленинского районе в середине марта 2018 года в многоквартирном доме на Бульваре Заречном. Установлено, что 20-летний житель областного центра похитил коляску из подъезда. Позднее в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого мужчину.
Аналогичное противоправное деяние произошло в период с 20 по 25 марта 2018 года на улице Чонгарской Канавинского района. Заявительница сообщила, что неустановленное лицо, находясь в подъезде жилого дома, тайно похитило детскую коляску. В начале апреля сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду задержали женщину, подозреваемую в краже. Задержанная нижегородка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления. В настоящее время она находится под стражей.
Расследования по уголовным делам, возбужденным по статье 158 УК РФ (кража) продолжается. Полицейские устанавливают местонахождение похищенного имущества.
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