В Хабаровске сотрудники полиции выявили факт присвоения денежных средств, предназначенных для реконструкции участка федеральной трассы 

В хищении более 80 миллионов рублей, направленных на ремонт автодороги Хабаровск-Владивосток, подозревается генеральный директор коммерческой фирмы.
«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Хабаровскому краю установлено, что генеральный директор коммерческой фирмы, выиграв тендер на проведение дорожно-ремонтных работ участка федеральной автодороги М-60 «Уссури» и получив аванс, распорядился денежными средствами по своему усмотрению», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следственным управлением Следственного комитета России по Хабаровскому краювозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.