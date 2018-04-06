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В Хабаровске сотрудники полиции выявили факт присвоения денежных средств, предназначенных для реконструкции участка федеральной трассы
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В Хабаровске сотрудники полиции выявили факт присвоения денежных средств, предназначенных для реконструкции участка федеральной трассы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 46 минут назад
В хищении более 80 миллионов рублей, направленных на ремонт автодороги Хабаровск-Владивосток, подозревается генеральный директор коммерческой фирмы.
«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Хабаровскому краю установлено, что генеральный директор коммерческой фирмы, выиграв тендер на проведение дорожно-ремонтных работ участка федеральной автодороги М-60 «Уссури» и получив аванс, распорядился денежными средствами по своему усмотрению», — пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следственным управлением Следственного комитета России по Хабаровскому краювозбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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