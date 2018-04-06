В Хабаровске сотрудники полиции выявили факт присвоения денежных средств, предназначенных для реконструкции участка федеральной трассы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В Ленинградской области задержаны подозреваемые в получении многомиллионной взятки

В Москве направлено в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности с доходом в размере около 54 млн рублей