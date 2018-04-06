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Следователи в Петербурге отозвали ходатайство о домашнем аресте совладельца «Юлмарта»
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Следователи в Петербурге отозвали ходатайство о домашнем аресте совладельца «Юлмарта» 

ТАСС 1 час назад
Фото: dp.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Петербурга прекратил производство по материалам о продлении срока домашнего ареста совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину по делу о мошенничестве в сфере кредитования. Как сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов города на Неве, ходатайство о продлении меры пресечения отозвали сами следователи.
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по материалам о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Костыгина в связи с отзывом ходатайства о продлении меры следователем", — сказали в пресс-службе.
Ранее суд отказал следствию продлевать Костыгину меру пресечения и тем самым фактически выпустил совладельца компании «Юлмарт» на свободу, но апелляционная инстанция отменила это постановление, ходатайство о продлении домашнего ареста снова поступило в Смольнинский райсуд, но после поступления следователи решили его отозвать.
По версии следствия, Костыгин в марте 2016 года заключил соглашение со Сбербанком об открытии кредитной линии. Согласно договору, предприниматель получил от банка 1 млрд рублей, при этом «не намеревался исполнять условия договора и предоставил в ПАО „Сбербанк“ ложные сведения о финансовом состоянии НАО „Юлмарт“, а деньгами распорядился по своему усмотрению».
Свою вину Костыгин не признает. Его адвокаты утверждают, что полученные средства были потрачены на приобретение товара.
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