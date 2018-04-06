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В Нефтеюганске возбуждены три новых уголовных дела о взяточничестве высокопоставленных полицейских
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В Нефтеюганске возбуждены три новых уголовных дела о взяточничестве высокопоставленных полицейских 

РИА «ФедералПресс» 40 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Нефтеюганске в рамках расследования о взяточничестве в полиции возбуждены еще три уголовных дела. Дополнительные эпизоды преступлений были выявлены следователями в ходе проверки.
«В ходе расследования следователями СКР выявлены дополнительные эпизоды получения обвиняемыми взяток, а также факты злоупотребления ими должностными полномочиями. По данным фактам возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ и частью 1 статьи 285 УК РФ», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
Как ранее писал «ФедералПресс», в конце марта были задержаны начальник городского ОМВД и начальник отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления организации применения административного законодательства УМВД России по ХМАО-Югре. По версии следствия, они получали взятки за покровительство предпринимателям, реализовывавшим алкогольную продукцию, не отвечающую требованиям безопасности.
Фото Евгения Поторочина
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