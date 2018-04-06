Коррумпированным полицейским в ХМАО добавили три новых уголовных дела

Ханты-Мансийском автономном округе возбудили три новых уголовных дела в отношении начальника полиции Нефтеюганска и его высокопоставленного коллеги из регионального управления МВД , ранее пойманных на взятке. Новые эпизоды также связаны с коррупцией.

Дела тянутся к делам

следственном управлении СКР по ХМАО сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении начальникам отдела МВД в Нефтеюганске Николая Плаксина и начальника отдела по взаимодействию с органами власти окружного управления МВД Романа Недыбы. В двух делах речь идет о получении взяток, а еще один эпизод касается злоупотреблением полномочиями.

Следствие не стало раскрывать подробности новых обвинений, однако известно, что ранее Плаксин и Недыба были задержаны за взятки от торговца суррогатным алкоголем, содержащим метан, — им оказался глава городского узбекского сообщества. Полицейские, по данным правоохранителей, покровительствовали нелегальному бизнесу общественника, оберегая его от проверок со стороны коллег.

«Расследование продолжается. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, сбор и закрепление доказательств», — говорится в сообщении регионального следкома.

Не исключено, что в ближайшем будущем к полицейским появятся новые вопросы, а затем и уголовные дела.