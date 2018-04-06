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Новосибирец с разбега пнул полицейского в живот и пошёл под суд
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Новосибирец с разбега пнул полицейского в живот и пошёл под суд 

ngs.ru 40 минут назад
Фото: ngs.ru
Молодой новосибирец пойдёт под суд за то, что напал на полицейского в одном из общежитий на проспекте Дзержинского.
«По версии следствия, 21 марта в дежурную часть отдела полиции поступил сигнал о конфликте между соседями в здании общежития», — рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.
По её словам, приехавшие на вызов полицейские встретили одного из жильцов, который пострадал во время драки. Мужчина пояснил, что к нему в гости зашли два выпивших соседа, которые приходятся друг другу братьями. Компания поссорилась, и гости стали бить хозяина. В итоге хозяин комнаты с криками выбежал в подъезд, а пришедшие гости остались у него дома.
Когда полицейские вместе с пострадавшим начали звонить в дверь, то им открыл один из братьев.
«Увидев сотрудников полиции, которые были в форменном обмундировании,
он сначала 3-4 секунды смотрел на них, потом отошёл на два метра назад, разбежался и пнул ногой в живот одного из сотрудников полиции, который стоял лицом к нему.
От удара полицейского откинуло назад на стоящих сзади второго полицейского и пострадавшего», — описала ситуацию Евгения Дампилова.
После этого полицейские схватили нарушителя и надели на него наручники. Его брат пытался помешать задержанию, но полицейские скрутили и второго.
«В момент задержания, а также в отделе полиции оба брата не прекращали выражаться грубой нецензурной бранью в отношении неопределённого круга лиц, в связи с чем они были привлечены к административной ответственности по часть 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство): им назначено наказание в виде административного ареста на одни сутки», — сообщила Евгения Дампилова.
Теперь 30-летний мужчина, ударивший полицейского, предстанет перед судом. Его обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).
Ещё на стадии следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся, уточнила помощник прокурора. Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска Александр Губер уже утвердил обвинительное заключительное по уголовному делу.
Ранее Калининский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор 25-летнему Максиму Чуеву, который несколько раз ударил полицейского во дворе дома на Плехановском жилмассиве.
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