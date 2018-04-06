Ещё
Больше 20 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Больше 20 тысяч новосибирцев проголосовали за лучшие компании города 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Больше 21 тысячи новосибирцев проголосовали за лучшие компании города на сайте «Народной премии НГС» меньше чем за неделю со дня старта открытого голосования.
1 марта в Новосибирске стартовала «Народная премия НГС» — конкурс, в котором лучшие компании Новосибирска выбирают сами горожане. Девиз нашей премии: «Отметь лучший бизнес на карте города».
Сначала горожане оставили 4,5 тысячи заявок, номинировав на премию сотни компаний в 10 номинациях. По правилам «Народной премии», в список финалистов вошли по 10 компаний в каждой номинации — те, за кого новосибирцы отдали большинство голосов. Исключение редакция сделала лишь для рубрики «Супермаркет года» — в финал вышли 11 компаний, потому что два номинанта набрали одинаковое количество голосов.
Открытое голосование за победителей началось в ночь на 1 апреля и продлится до 20 мая. Выбрать лучших очень просто: нужно перейти на страницу голосования под своим аккаунтом в любой из социальных сетей и отдать своё предпочтение 10 компаниям — по одной в каждой номинации:
Ресторан года
Отель года
Торгово-развлекательный центр года
Фитнес-клуб года
Супермаркет года
Медицинский центр года
Салон красоты года
Турфирма года
Кинотеатр года
Агентство недвижимости года.
Ранее мы рассказывали, чем наградят победителей «Народной премии»: победителям в каждой из 10 номинаций достанется 20-сантиметровая статуэтка, стилизованная под геометку — символ нашей премии.
Торжественная часть церемонии награждения пройдёт 21 мая. Мы подробно писали о программе вечера на сцене оперного театра — награды лучшим компаниям города будут вручать герои статей НГС, известные новосибирцы и телеведущая Лена Летучая
Генеральный партнёр премии — ГК «Дискус», digital-партнёр — ПАО «Ростелеком».
ngs.ru: последние новости
Утекли миллионы: семеро новосибирцев пошли под суд за мошенничество с поставками медоборудования Перекупщик обманул покупателей машин на 68 миллионов и получил пять лет колонии Реальный срок вместо условного: суд ужесточил наказание по делу о нападении на депутата Заксобрания
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост71
Малышева оправдалась за скандал с собаками568
Поплавская сорвала шоу на НТВ95
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ158
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая249
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение