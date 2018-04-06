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Жители Приморского края предстанут перед судом по обвинению в серии краж с дачных участков
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Жители Приморского края предстанут перед судом по обвинению в серии краж с дачных участков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 30 минут назад
Следователем отдела МВД России по Надеждинскому району завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Спасска-Дальнего, совершивших серию краж с дачных участков.
Следствием установлено, что с ноября по декабрь 2016 года на территории Надеждинского района была зарегистрирована серия хищений дорогостоящих электроинструментов, электроприборов из дачных домов садоводческих товариществ, расположенных в окрестностях села Вольно-Надеждинское.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 26 и 30 лет, жители города Спасска-Дальнего Приморского края, один из которых ранее был судим.
В отделе полиции задержанные дали признательные показания, пояснив, что на протяжении почти двух месяцев они из города Спасска приезжали на автомашине в Надеждинский район и совершали кражи из дачных домов, оставленных без присмотра, владельцы которых проживали в городе Владивостоке в зимнее время. Чаще всего предметом хищения являлись дорогостоящие инструменты, электротехника и другие ценные вещи.
Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 250 тысяч рублей. При этом изъяты в ходе следствия и возмещены потерпевшим вещи на сумму более 90 тысяч рублей.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренным ч. 3 ст. 158 УК РФ.
В ходе предварительного расследования проведен комплекс процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу: изъятие предметов преступной деятельности, криминалистические экспертизы, допросы, проверки показаний на месте.
Фигуранты уголовного дела вину в содеянном признали в полном объеме. Доказана их причастность к десяти эпизодам противоправной деятельности. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подсудимым могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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