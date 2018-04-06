Жители Приморского края предстанут перед судом по обвинению в серии краж с дачных участков

Следователем отдела МВД России по Надеждинскому району завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Спасска-Дальнего , совершивших серию краж с дачных участков.

Следствием установлено, что с ноября по декабрь 2016 года на территории Надеждинского района была зарегистрирована серия хищений дорогостоящих электроинструментов, электроприборов из дачных домов садоводческих товариществ, расположенных в окрестностях села Вольно-Надеждинское.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 26 и 30 лет, жители города Спасска-Дальнего Приморского края , один из которых ранее был судим.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания, пояснив, что на протяжении почти двух месяцев они из города Спасска приезжали на автомашине в Надеждинский район и совершали кражи из дачных домов, оставленных без присмотра, владельцы которых проживали в городе Владивостоке в зимнее время. Чаще всего предметом хищения являлись дорогостоящие инструменты, электротехника и другие ценные вещи.

Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 250 тысяч рублей. При этом изъяты в ходе следствия и возмещены потерпевшим вещи на сумму более 90 тысяч рублей.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренным ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В ходе предварительного расследования проведен комплекс процессуальных действий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу: изъятие предметов преступной деятельности, криминалистические экспертизы, допросы, проверки показаний на месте.

Фигуранты уголовного дела вину в содеянном признали в полном объеме. Доказана их причастность к десяти эпизодам противоправной деятельности. Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подсудимым могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.