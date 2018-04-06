Волгоградец попал под следствие за продажу очков со встроенной камерой

Волгограде возбуждено уголовное дело за незаконный оборот специальных технических средств в отношении 48-летнего мужчины, попавшегося на продаже солнцезащитных очков со встроенной видеокамерой.

Как сообщила РИА34 помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Южного СУТ СК РФ Анна Терземан, очки волгоградец купил на сайте «AliExpress».

— По заключению специалистов очки являются специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, — пояснила Анна Терземан. — Указанное электронное устройство подозреваемый продал за две тысячи рублей мужчине, который участвовал в негласном оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».

Подозреваемы и свидетели уже опрошены. Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства.