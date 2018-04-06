Ещё
СК возбудил дело против жителя Волгограда из-за «шпионских» очков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК возбудил дело против жителя Волгограда из-за «шпионских» очков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Волгограда, купившего в интернете солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, говорится в сообщении Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Дело возбудили по статье о незаконном обороте специальных технических средств, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.
"По версии следствия, в августе 2017 года подозреваемый незаконно приобрел через интернет-сайт AliExpress электронное устройство — солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, которое, согласно заключению специалиста, является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности", — говорится в сообщении.
Как сообщают в управлении, подозреваемый 1 марта продал эти очки за 2 тысячи рублей мужчине, который участвовал в негласном оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Сделка состоялась в зале железнодорожного вокзала станции «Волгоград-1».
Уже опрошен подозреваемый и свидетели, расследование продолжается.
РИА Новости: последние новости
Суд арестовал имущество четырех чиновников из Дагестана Фигуранта дела о покушении на росгвардейца нашли мертвым в Саратовском СИЗО Индия и Пакистан увеличат антитеррористический потенциал ШОС, заявили в ФСБ
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева оправдалась за скандал с собаками568
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост76
Поплавская сорвала шоу на НТВ90
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным224
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ138
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение