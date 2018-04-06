СК возбудил дело против жителя Волгограда из-за «шпионских» очков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости . Следователи возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Волгограда , купившего в интернете солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, говорится в сообщении Южного следственного управления на транспорте СК РФ

Дело возбудили по статье о незаконном обороте специальных технических средств, которая предусматривает до четырех лет лишения свободы.

"По версии следствия, в августе 2017 года подозреваемый незаконно приобрел через интернет-сайт AliExpress электронное устройство — солнцезащитные очки со встроенной видеокамерой, которое, согласно заключению специалиста, является специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности", — говорится в сообщении.

Как сообщают в управлении, подозреваемый 1 марта продал эти очки за 2 тысячи рублей мужчине, который участвовал в негласном оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Сделка состоялась в зале железнодорожного вокзала станции «Волгоград-1».

Уже опрошен подозреваемый и свидетели, расследование продолжается.