Жителя Кирова осудили за изнасилование девочки-подростка

Как стало известно корреспонденту «Северпоста», житель Кирова был приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за изнасилование девочки-подростка с учетом прошлой судимости.

Осужденный пытался уменьшить срок пребывания в тюрьме, заявив, что девочка добровольно согласилась на половой акт. Однако суд посчитал, что мужчина обманом заманил подростка.

Насильник был найден через день после совершенного преступления. Мужчина был ранее судим за побои и кражу.