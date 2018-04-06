Жителя Кирова осудили за изнасилование девочки-подростка 

Как стало известно корреспонденту «Северпоста», житель Кирова был приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за изнасилование девочки-подростка с учетом прошлой судимости.
Осужденный пытался уменьшить срок пребывания в тюрьме, заявив, что девочка добровольно согласилась на половой акт. Однако суд посчитал, что мужчина обманом заманил подростка.
Насильник был найден через день после совершенного преступления. Мужчина был ранее судим за побои и кражу.
Ранее в Мурманске скончался подозреваемый в организации взрыва жилого дома. Предварительно, причиной смерти стали полученные при взрыве травмы, окончательное заключение будет вынесено после вскрытия тела.
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