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Жителя Кирова осудили за изнасилование девочки-подростка
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Жителя Кирова осудили за изнасилование девочки-подростка 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как стало известно корреспонденту «Северпоста», житель Кирова был приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за изнасилование девочки-подростка с учетом прошлой судимости.
Осужденный пытался уменьшить срок пребывания в тюрьме, заявив, что девочка добровольно согласилась на половой акт. Однако суд посчитал, что мужчина обманом заманил подростка.
Насильник был найден через день после совершенного преступления. Мужчина был ранее судим за побои и кражу.
Ранее в Мурманске скончался подозреваемый в организации взрыва жилого дома. Предварительно, причиной смерти стали полученные при взрыве травмы, окончательное заключение будет вынесено после вскрытия тела.
Фото: архив ФедералПресс
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