Воронежский облсуд оправдал обвиняемого в нападении на сотрудника ФСБ азербайджанца 

В сфере воронежских юристов приговор называют «политическим решением». Воронежский облсуд отпустил на свободу гражданина Азербайджана, которого обвиняли в применении насилия к сотруднику ФСБ. По сведениям «Вести-Воронеж», неожиданный оправдательный приговор вынесла судья Татьяна Винокурова, поверив в версию подсудимого и его земляков, а не потерпевшего. На фоне разоблачений «Зелёного блокнота» и их последствий состоявшийся вердикт выглядит как политическое решение, проявление противостояния. К слову, оправдательные приговоры в Воронежской области обычно выносят редко. Так, по данным прокуратуры региона, в 2017 году их было всего шесть. События, которые легли в основу дела азербайджанца, случились летом 2017 года. Силовики на воронежском рынке Алексеевский проводили следственные действия, связанными с уголовными делами, которые в это время расследовали. Они предполагали, что встретят сопротивление земляков владельца рынка из Азербайджанца. Поэтому для обеспечения безопасности подключили сотрудников силового спецподразделения ФСБ. Действительно, при появлении силовиков на рынке начались волнения. Азербайджанцы стали им противодействовать и не пускали их. Один из мужчин во время стычки со спецназовцем стал выкручивать ему руки, пытался отобрать дубинку. Сотрудник ФСБ получил травмы. Азербайджанца задержали, его поместили в СИЗО. В отношении него возбудили дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч.2 ст. 318 УК РФ). На следствии мужчина полностью признавал вину в нападении на сотрудника ФСБ. Он просил об особом порядке рассмотрения дела — без исследования доказательств. Однако в суде гражданин Азербайджана выступил с новой версией, которая стала поводом вынести оправдательный приговор. Давая показания в суде, обвиняемый их изменил. Он заявил, что снимал столкновение на рынке на сотовый телефон. Что не запрещается законом. Сотрудник ФСБ мобильник отобрал и выбросил — то есть действовал незаконно, поэтому не имеет право на защиту в суде. Слова азербайджанца подтвердили его земляки, свидетели защиты. При этом телефон подсудимого работал ещё и на следующий день, о чём свидетельствовали тарификации звонков. Рассматривая дело, судья облсуда Татьяна Винокурова больше поверила показаниям подсудимого и его земляков, чем доводам потерпевшего сотрудника ФСБ и его коллегам. Что само по себе выглядит странным. Уроженца Азербайджана освободили в зале суда после оглашения оправдательного приговора. В тот же день он покинул Россию. И даже если вердикт будет обжалован в Верховном суде РФ, осудить его не будет возможности. Вот так система оставила без защиты людей, которые выполняют свой служебный долг. Эта защита им гарантирована законом, который в данном случае, вероятно, дал сбой. К слову, в юридической среде Воронежа необычный оправдательный приговор стал поводом для обсуждений. В определённых кругах этот приговор называют проявлением противостояния между воронежскими силовыми ведомствами, судом и прокуратурой. Оксана Грибкова