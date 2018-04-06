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На Урале мужчина поплатился свободой за копию средневекого оружия
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На Урале мужчина поплатился свободой за копию средневекого оружия 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
На Среднем Урале мужчина лишился свободы из-за копии средневекого оружия. Средство обороны он решил пронести в зал суда, об этом сообщает в пятницу, 6 апреля, «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-службе УФССП по Свердловской области, инцидент произошел в Каменском районном суде. Во время досмотра судебный пристав обнаружил у мужчины, который пытался пройти на судебное заседание, кистень. Оружие представляло собой металлическую рукоять, на которую был закреплен гибкий подвес из плетеного шнура с прицепленным к нему ударным грузом из металла в виде муфты. Это холодное оружие в Европе и Азии использовали еще в X-XVII веках, так как оно было дешевым в изготовлении.
При этом удалось установить, что оружие мужчина намеренно изготовил накануне. Таким образом, он нарушил статью 16 ФЗ «Об оружии». Кистень уралец сделал самовольно из подручных средств, при этом не имел на то специального разрешения.
В отношении свердловчанина возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». В связи с тем, что до этого мужчина уже освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», его действия расценили как рецидив. По решению суда мужчина проведет восемь месяцев в колонии строго режима, а также выплатит штраф размером в 50 тыс. рублей.
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