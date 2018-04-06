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Фигуранта дела о покушении на росгвардейца нашли мертвым в Саратовском СИЗО
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Фигуранта дела о покушении на росгвардейца нашли мертвым в Саратовском СИЗО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 6 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Саратовской области Роман Силенко, один из фигурантов дела о покушении на полицейского и сотрудника Росгвардии, госпитализированных после взрыва ноутбука во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, в четверг утром обнаружен мертвым в камере следственного изолятора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН.
Ранее в региональном СУСК сообщили, что вечером 21 марта примерно в 10 километрах от села Красный Яр Энгельского района сотрудники МВД и Росгвардии в ходе оперативно-розыскных мероприятий должны были встретиться с лицами, обладающими необходимой им информацией, но в обусловленном месте никого не было. На месте сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок.
По данным областного главка МВД, в результате 29-летний сотрудник МВД и боец Росгвардии были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств». По подозрению в совершении преступления задержаны и арестованы четверо жителей региона Михаил Силенко, Юлия Быстрова, Роман Силенко и Алексей Клусов.
"Сегодня в 6.18 (5.18 мск) двухместной камере СИЗО-1 без признаков жизни был обнаружен следственно-арестованный Роман Силенко… Медицинскими сотрудниками учреждения были проведены необходимые реанимационные мероприятия, которые не дали положительного результата. Смерть следственно-арестованного была констатирована врачами бригады скорой помощи", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что при предварительном осмотре места происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено, изъята предсмертная записка. «По данному факту УФСИН России по Саратовской области проводится проверка», — добавила представитель ведомства.
В региональном СУСК отметили, что следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. «Предположительно, 54-летний мужчина совершил суицид», — говорится в сообщении.
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