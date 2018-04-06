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ФСБ заподозрила главу петербургских саентологов в отмывании денег
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ФСБ заподозрила главу петербургских саентологов в отмывании денег
РИА Новости
1 час назад
Комментарии
ФСБ
заподозрила руководителя саентологов
Петербурга
в отмывании денег — пресс-служба УФСБ
РИА Новости
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