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ФСБ заподозрила главу петербургских саентологов в отмывании денег
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Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост

ФСБ заподозрила главу петербургских саентологов в отмывании денег 

РИА Новости 1 час назад
ФСБ заподозрила руководителя саентологов Петербурга в отмывании денег — пресс-служба УФСБ
РИА Новости / Динамика дня
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